Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. «Обман за обманом! Россия, Россия, Россия! Украина!». Как Трамп дал понять, что он вернется 09.06.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 09.06.2021. «Обман за обманом! Россия, Россия, Россия! Украина!». Как Трамп дал понять, что он вернется
09.06.2021 09.06.2021 08.06.2021 08.06.2021 08.06.2021 08.06.2021 08.06.2021 07.06.2021 07.06.2021 07.06.2021
Еще

Телеканал Дождь - «Обман за обманом! Россия, Россия, Россия! Украина!». Как Трамп дал понять, что он вернется (9 Июня 2021)

9 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 9 Июня 2021

45-й президент США Дональд Трамп выступил на съезде республиканской партии в Северной Каролине. Он в прекрасной форме и совершенно не изменился: те же жесты, те же лозунги, тот же набор слов (мы помним, что у бывшего главы государства лексикон не то чтобы богатый): Америка прежде всего, фейкньюз-медиа, чужаки-нелегалы, стена, ужасная иранская сделка, жуткий китайский вирус.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Обман за обманом! Россия, Россия, Россия! Украина!». Как Трамп дал понять, что он вернется (9 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Время покажет. Украина: разговор с Байденом 08.06.202160 минут. По горячим следам. Зеленский заявил об угрозе своей жизни 09.06.2021Дождь. «Обман за обманом! Россия, Россия, Россия! Украина!». Как Трамп дал понять, что он вернется 09.06.2021Политическая Россия. Из Протасевича сделали заложника, говорящего по бумажке. Геворг Мирзаян 09.06.2021Соловьёв LIVE. В Петербурге задержали блогера Хованского по делу о пропаганде терроризма 09.06.2021Николай Стариков. Итоги ПМЭФ-2021. Тиктокеры и королевские новости 09.06.2021Соловьёв LIVE. «Договориться с США "по понятиям"» Рогозин об участии России в МКС и новой орбитальной станции 09.06.2021Железная логика 09.06.2021Специальный репортаж. В тылу друзей 08.06.2021Между тем. Украина: нацизм побеждает 08.06.2021Дмитрий Гордон. Шашлыки у Зеленского. Жадина Порошенко. Арестович и дырявая ж… Форма сборной 09.06.2021Армен Гаспарян. Страдания Сапеги. Премия Навальному. Зюганов против прививок и все в этом духе 09.06.2021Анатолий Шарий. Кто такой Андрей Портнов. Предисловие к многосерийке 09.06.2021Дождь. Письмо Сапеги из белорусской тюрьмы. Чичваркин. Страсти по самокатам 09.06.2021Утренний разворот. Баблоян и Курников. Самокаты в городе - Шкуматов. Чеснаков. Жириновский 09.06.2021

Все ток-шоу