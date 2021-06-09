«ЕС пора принимать решения». Как проходят акции против Лукашенко у границ Беларуси

45-й президент США Дональд Трамп выступил на съезде республиканской партии в Северной Каролине. Он в прекрасной форме и совершенно не изменился: те же жесты, те же лозунги, тот же набор слов (мы помним, что у бывшего главы государства лексикон не то чтобы богатый): Америка прежде всего, фейкньюз-медиа, чужаки-нелегалы, стена, ужасная иранская сделка, жуткий китайский вирус.

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