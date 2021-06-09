60 минут - По горячим следам. Зеленский заявил об угрозе своей жизни (9 Июня 2021)
Опубликовано: 9 Июня 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. Вечерний выпуск. От Байдена требуют проявить жесткость на встрече с Путиным 07.06.2021
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Президент Украины Владимир Зеленский на полном серьезе заявил, что после того, как он якобы перешел дорогу российскому лидеру Владимиру Путину, его, Зеленского, могут убить. По этой причине ему необходимо срочно прятать семью. За себя самого Зеленский не боится.
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