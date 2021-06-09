60 минут. Вечерний выпуск. От Байдена требуют проявить жесткость на встрече с Путиным 07.06.2021

Президент Украины Владимир Зеленский на полном серьезе заявил, что после того, как он якобы перешел дорогу российскому лидеру Владимиру Путину, его, Зеленского, могут убить. По этой причине ему необходимо срочно прятать семью. За себя самого Зеленский не боится.

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