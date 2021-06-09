Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

60 минут. По горячим следам. Зеленский заявил об угрозе своей жизни 09.06.2021

  1. Главная
  2. Россия 1
  3. 60 минут
60 минут 09.06.2021. По горячим следам. Зеленский заявил об угрозе своей жизни
09.06.2021 08.06.2021 08.06.2021 07.06.2021 07.06.2021 04.06.2021 04.06.2021 03.06.2021 03.06.2021 02.06.2021
Еще

60 минут - По горячим следам. Зеленский заявил об угрозе своей жизни (9 Июня 2021)

198 просмотров
3
0
Поделиться
60 минут
60 минут
Подписаться

Опубликовано: 9 Июня 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Президент Украины Владимир Зеленский на полном серьезе заявил, что после того, как он якобы перешел дорогу российскому лидеру Владимиру Путину, его, Зеленского, могут убить. По этой причине ему необходимо срочно прятать семью. За себя самого Зеленский не боится.

 

Смотрите онлайн 60 минут По горячим следам. Зеленский заявил об угрозе своей жизни (9 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Время покажет. Украина: разговор с Байденом 08.06.202160 минут. По горячим следам. Зеленский заявил об угрозе своей жизни 09.06.2021Дождь. «Обман за обманом! Россия, Россия, Россия! Украина!». Как Трамп дал понять, что он вернется 09.06.2021Политическая Россия. Из Протасевича сделали заложника, говорящего по бумажке. Геворг Мирзаян 09.06.2021Соловьёв LIVE. В Петербурге задержали блогера Хованского по делу о пропаганде терроризма 09.06.2021Николай Стариков. Итоги ПМЭФ-2021. Тиктокеры и королевские новости 09.06.2021Соловьёв LIVE. «Договориться с США "по понятиям"» Рогозин об участии России в МКС и новой орбитальной станции 09.06.2021Железная логика 09.06.2021Специальный репортаж. В тылу друзей 08.06.2021Между тем. Украина: нацизм побеждает 08.06.2021Дмитрий Гордон. Шашлыки у Зеленского. Жадина Порошенко. Арестович и дырявая ж… Форма сборной 09.06.2021Армен Гаспарян. Страдания Сапеги. Премия Навальному. Зюганов против прививок и все в этом духе 09.06.2021Анатолий Шарий. Кто такой Андрей Портнов. Предисловие к многосерийке 09.06.2021Дождь. Письмо Сапеги из белорусской тюрьмы. Чичваркин. Страсти по самокатам 09.06.2021Утренний разворот. Баблоян и Курников. Самокаты в городе - Шкуматов. Чеснаков. Жириновский 09.06.2021

Все ток-шоу