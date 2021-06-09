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НАШ. Марафон. Зеленский снова на Донбассе. США компенсируют убытки от Северного потока-2 09.06.2021

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НАШ 09.06.2021. Марафон. Зеленский снова на Донбассе. США компенсируют убытки от Северного потока-2
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НАШ - Марафон. Зеленский снова на Донбассе. США компенсируют убытки от Северного потока-2 (9 Июня 2021)

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Опубликовано: 9 Июня 2021

Обсуждаемые темы:
- Главы МИД Германии, Франции и России обсудили Донбасс без Украины
- Кулеба обсудил в Германии "Северный поток-2"
- Арестович заявил, что возобновление поставок воды в Крым может быть в случае "очень серьезных уступок" со стороны России
- СМИ показали записи якобы разговора Ермака-Джулиани-Волкера

 

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