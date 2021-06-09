Марафон. Байден пригласил Зеленского в США. Санкции против "Северного потока-2" закончились? Второй ЗЕ-срок

Важное. Перспективы вступления в НАТО. Сохранит ли Украина транзит

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