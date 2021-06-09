«Обман за обманом! Россия, Россия, Россия! Украина!». Как Трамп дал понять, что он вернется

Блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге по делу о публичном оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ). По этой статье Хованскому грозит до семи лет лишения свободы. Причиной возбуждения дела стал видеоролик с песней про «Норд-Ост», опубликованный год назад на YouTube-канале блогера. Дело Хованского расследует 5-й отдел центра «Э» МВД, который занимается преступлениями по этническим и религиозным мотивам.



Следственный комитет России показал видео допроса блогера Юрия Хованского, задержанного утром в Санкт-Петербурге. На ролике он признает вину в содеянном и заявляет о полном раскаянии.

9 июня в Мосгорсуде началось слушание о признании ФБК* экстремистской организацией. По версии прокуратуры, ФБК* и другие организации Алексея Навального «под прикрытием либеральных лозунгов занимались формированием условий для дестабилизации социальной и политической обстановки».



*По решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

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