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Дождь. Суд по иску о признании ФБК экстремистским. Блогер Хованский задержан. Петербург vs электросамокаты 09.06.2021

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Телеканал Дождь 09.06.2021. Суд по иску о признании ФБК экстремистским. Блогер Хованский задержан. Петербург vs электросамокаты
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Телеканал Дождь - Суд по иску о признании ФБК экстремистским. Блогер Хованский задержан. Петербург vs электросамокаты (9 Июня 2021)

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Опубликовано: 9 Июня 2021

Блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге по делу о публичном оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ). По этой статье Хованскому грозит до семи лет лишения свободы. Причиной возбуждения дела стал видеоролик с песней про «Норд-Ост», опубликованный год назад на YouTube-канале блогера. Дело Хованского расследует 5-й отдел центра «Э» МВД, который занимается преступлениями по этническим и религиозным мотивам.


Следственный комитет России показал видео допроса блогера Юрия Хованского, задержанного утром в Санкт-Петербурге. На ролике он признает вину в содеянном и заявляет о полном раскаянии.

 

9 июня в Мосгорсуде началось слушание о признании ФБК* экстремистской организацией. По версии прокуратуры, ФБК* и другие организации Алексея Навального «под прикрытием либеральных лозунгов занимались формированием условий для дестабилизации социальной и политической обстановки». 


*По решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

 

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