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Перший Незалежний. Ток-шоу "Великий день". Хочет ли власть закончить войну 09.06.2021

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Перший Незалежний 09.06.2021. Ток-шоу "Великий день". Хочет ли власть закончить войну
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Перший Незалежний - Ток-шоу "Великий день". Хочет ли власть закончить войну (9 Июня 2021)

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Перший Незалежний
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Опубликовано: 9 Июня 2021

Ток-шоу "Великий день" на "Першому Незалежному"

Гости студии:
- Адвокат Иван Либерман;
- Экономический эксперт Виктор Скаршевский;
- Правозащитник Владимир Чемерис;
- Политический эксперт Юрий Корольчук;

 

Темы выпуска: 
- Ситуация на Донбассе;
- Переговоры Байдена и Зеленского;
- Парад ко Дню независимости Украины;
- Зарплаты депутатов;

 

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