Перший Незалежний - Ток-шоу "Великий день". Хочет ли власть закончить войну (9 Июня 2021)
Опубликовано: 9 Июня 2021
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Ток-шоу "Великий день" на "Першому Незалежному"
Гости студии:
- Адвокат Иван Либерман;
- Экономический эксперт Виктор Скаршевский;
- Правозащитник Владимир Чемерис;
- Политический эксперт Юрий Корольчук;
Темы выпуска:
- Ситуация на Донбассе;
- Переговоры Байдена и Зеленского;
- Парад ко Дню независимости Украины;
- Зарплаты депутатов;
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