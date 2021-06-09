Как Байден указал Зеленскому на его место? Почему Киев готов сдать газопровод западу? Кто из мировых лидеров вошел в секретный план Киева по возвращению Крыма? Байден отправляется в свое большое европейское турне, первое в его нынешнем качестве. Куча всяких мероприятий и саммитов предстоит, а ровно через неделю будет встреча с президентом Путиным.

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