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Время покажет. "Северному потоку-2" быть 09.06.2021

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Видео - Время покажет. "Северному потоку-2" быть (9 Июня 2021)

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Опубликовано: 9 Июня 2021

Член международного комитета бундестага ФРГ по международным отношениям Вальдемар Гердт заявил, что Киеву нужно перестать жаловаться Берлину на действия России, дал понять, что Германия больше не будет бесплатно кормить Украину и подчеркнул, что его страна заинтересована в том, чтобы «Северный поток-2» и украинский газопровод работали на полную мощность. 

 

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