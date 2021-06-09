Сергей Михеев. Другого выхода у нас нет! Ползти за справкой на предательство, либо бороться

Сергей Михеев. Что будет с транзитом? Пытается ли Байден обмануть Путина

Член международного комитета бундестага ФРГ по международным отношениям Вальдемар Гердт заявил, что Киеву нужно перестать жаловаться Берлину на действия России, дал понять, что Германия больше не будет бесплатно кормить Украину и подчеркнул, что его страна заинтересована в том, чтобы «Северный поток-2» и украинский газопровод работали на полную мощность.

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