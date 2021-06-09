В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

— заявление министр иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что США утаивают факты важности по делу о крушении малазийского Boeing в 2014 году;

— уголовное дело по факту уничтожения и повреждения воинских захоронений времен Великой Отечественной войны в Ленинградской области;

— заявление немецкого депутата Вальдемара Гердта о месте Украины в вопросе строительства газопровода “Северный поток-2”.

Удар по европейской демократии, Макрон вышел пообщаться с народом и получил пощечину, казалось бы, при чем тут Россия? До встречи Байдена с Путиным осталась всего неделя, чего так боятся, почему уже стыдятся и на что надеются американцы в преддверии встречи? ФИФА не при делах, в международной федерации футбола кивают на Европу, Европа на правила, а правила запрещают смешивать политику и спорт, так кто дал Украине право на провокацию с формой?

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