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Ускорение инфляции в России наносит существенный удар по самым незащищенным группам населения. Даже по данным Росстата средний размер реальных пенсий в стране сокращается третий месяц подряд. Очевидно, что заявления авторов т.н. пенсионной реформы, когда они утверждали, что повышение возраста выхода на заслуженный отдых позволит улучшить жизнь пенсионеров, потерпели полное фиаско.

Смотрите онлайн Царьград. Главное Очевидный провал реформы: реальные пенсии в России сокращаются третий месяц подряд (9 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.