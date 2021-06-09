Царьград. Главное - Очевидный провал реформы: реальные пенсии в России сокращаются третий месяц подряд (9 Июня 2021)
Опубликовано: 9 Июня 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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Ускорение инфляции в России наносит существенный удар по самым незащищенным группам населения. Даже по данным Росстата средний размер реальных пенсий в стране сокращается третий месяц подряд. Очевидно, что заявления авторов т.н. пенсионной реформы, когда они утверждали, что повышение возраста выхода на заслуженный отдых позволит улучшить жизнь пенсионеров, потерпели полное фиаско.
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