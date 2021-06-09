Перший Незалежний - Ток-шоу "Украинский формат" (9 Июня 2021)
Опубликовано: 9 Июня 2021
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В эфире "Першого Незалежного" состоится большое политическое ток-шоу “Украинский формат” с Ростиславом Сухачевым и Дианой Панченко.
Гости:
Илья Кива, народный депутат Украины, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Анатолий Бурмич, народный депутат Украины, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Владимир Цыбулько, политолог
Андрей Телиженко, политический консультант, сотрудник Посольства Украины в США (2015 - 2016 гг.)
Александр Лазарев, политолог
Андрей Гнатуш, эксперт в сфере энергетики
Ростислав Балабан, политический эксперт
Виталий Журавский, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук
Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, фракция "Батькивщина"
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