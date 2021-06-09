Ток-шоу "Великий день". Хочет ли власть закончить войну

В эфире "Першого Незалежного" состоится большое политическое ток-шоу “Украинский формат” с Ростиславом Сухачевым и Дианой Панченко.

Гости:

Илья Кива, народный депутат Украины, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Анатолий Бурмич, народный депутат Украины, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Владимир Цыбулько, политолог

Андрей Телиженко, политический консультант, сотрудник Посольства Украины в США (2015 - 2016 гг.)

Александр Лазарев, политолог

Андрей Гнатуш, эксперт в сфере энергетики

Ростислав Балабан, политический эксперт

Виталий Журавский, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук

Алексей Кучеренко, народный депутат Украины, фракция "Батькивщина"

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