Марафон. Байден пригласил Зеленского в США. Санкции против "Северного потока-2" закончились? Второй ЗЕ-срок

Важное. Перспективы вступления в НАТО. Сохранит ли Украина транзит

Марафон. Зеленский снова на Донбассе. США компенсируют убытки от Северного потока-2

Обсуждаемые темы:

- Поездка Зеленского на Донбасс. Байден вылетает в Европу. США назвали условия для визита Зеленского в Белый дом.

- "Северный поток-2". Блинкен говорит, что Украину предупредили об отмене санкций. Есть ли пути возмещения потерь от уменьшения объемов транзита?

- Европейский суд снял с Виктора Януковича старые санкции. Санкционная "оттепель" в отношении старой власти?

- Работа Центра противодействия дезинформации.

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