НАШ - Важное. Турне Байдена по Европе и Зеленского по Донбассу. С Януковича сняли санкции (9 Июня 2021)
Опубликовано: 9 Июня 2021
Марафон. Байден пригласил Зеленского в США. Санкции против "Северного потока-2" закончились? Второй ЗЕ-срок
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Обсуждаемые темы:
- Поездка Зеленского на Донбасс. Байден вылетает в Европу. США назвали условия для визита Зеленского в Белый дом.
- "Северный поток-2". Блинкен говорит, что Украину предупредили об отмене санкций. Есть ли пути возмещения потерь от уменьшения объемов транзита?
- Европейский суд снял с Виктора Януковича старые санкции. Санкционная "оттепель" в отношении старой власти?
- Работа Центра противодействия дезинформации.
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