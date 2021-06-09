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В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту уничтожения и повреждения воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. Как показала доследственная проверка регионального СУ СК России, на территории поселка Тельмана Тосненского района велись земляные работы, в результате которых грунт вместе с человеческими костями вывозили на свалку.

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