60 минут. Вечерний выпуск. От Байдена требуют проявить жесткость на встрече с Путиным 07.06.2021

60 минут. По горячим следам. Зеленский заявил об угрозе своей жизни 09.06.2021

Раскрыт секрет, зачем президент США Джозеф Байден катался на велосипеде. В Белом доме сообщили, что все это в рамках подготовки к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. Происходящее вокруг предстоящих переговоров двух президентов уже вышло за рамки разумного.

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