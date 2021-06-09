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Константин Сёмин. Хованский за решеткой. Космос по понятиям. Свердлов против Невского. Галопом по Европам 09.06.2021

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Константин Сёмин 09.06.2021. Хованский за решеткой. Космос по понятиям. Свердлов против Невского. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Хованский за решеткой. Космос по понятиям. Свердлов против Невского. Галопом по Европам (9 Июня 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 9 Июня 2021

В этом выпуске:
- Россия может потерять лидерство в экспорте газа;
- Доллар впервые за год ниже 72 рублей;
- Ажиотаж на российских биржах связан с тем, что люди истосковались по массовым мероприятиям;
- Мошенники крадут со счетов граждан каждый месяц от 3,5 до 5 миллиардов рублей;
- Госдума во втором чтении одобрила закручивание гаек в отношении платежей, поступающих из-за границы;
- Байден на год продлил санкции против Беларуси;
- Американские миллиардеры с 2014 по 2018 год почти не платили налоги;
- Сенат США одобрил план технического противостояния Китаю на четверть триллиона долларов;
- Для российского космоса коррупция может оказаться страшнее, чем западные санкции – заявил Рогозин;
- Американская вице-президент Харрис пообещала Мексике 130 миллионов долларов на поддержку местных рабочих;
- Минпромторг предлагает заменить отечественные микросхемы отступными в деньгах;
- В Ленобласти в посёлке Кузьмолово введен режим повышенной готовности из-за угрозы радиации;
- В Рязани пожар в больнице имени Семашко;
- В Новосибирске горожане проголосовали против переименования площади Свердлова в площадь Александра Невского.

 

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