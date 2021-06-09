В этом выпуске:

- Россия может потерять лидерство в экспорте газа;

- Доллар впервые за год ниже 72 рублей;

- Ажиотаж на российских биржах связан с тем, что люди истосковались по массовым мероприятиям;

- Мошенники крадут со счетов граждан каждый месяц от 3,5 до 5 миллиардов рублей;

- Госдума во втором чтении одобрила закручивание гаек в отношении платежей, поступающих из-за границы;

- Байден на год продлил санкции против Беларуси;

- Американские миллиардеры с 2014 по 2018 год почти не платили налоги;

- Сенат США одобрил план технического противостояния Китаю на четверть триллиона долларов;

- Для российского космоса коррупция может оказаться страшнее, чем западные санкции – заявил Рогозин;

- Американская вице-президент Харрис пообещала Мексике 130 миллионов долларов на поддержку местных рабочих;

- Минпромторг предлагает заменить отечественные микросхемы отступными в деньгах;

- В Ленобласти в посёлке Кузьмолово введен режим повышенной готовности из-за угрозы радиации;

- В Рязани пожар в больнице имени Семашко;

- В Новосибирске горожане проголосовали против переименования площади Свердлова в площадь Александра Невского.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Хованский за решеткой. Космос по понятиям. Свердлов против Невского. Галопом по Европам (9 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.