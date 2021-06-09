Телеканал Дождь - Новые подробности дела Хованского. 22% россиян раздумывают об эмиграции (9 Июня 2021)
Опубликовано: 9 Июня 2021
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Блогера Юрия Хованского задержали по подозрению в оправдании терроризма. За песню про «Норд-Ост» ему может грозить до 7 лет тюрьмы. О том, что Хованский стал фигурантом уголовного дела, стало известно только сегодня утром.
Каждый пятый россиянин (22%) хотел бы уехать за границу на постоянное место жительства. Это самый высокий показатель с 2013 года.
*По решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
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