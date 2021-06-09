Соловьёв LIVE - СРОЧНО! Путин об Украине. Байден летит соблазнять Европу. «Позиция силы» у США? Поле Куликова (9 Июня 2021)
Опубликовано: 9 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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«Поле Куликова» в эфире! В студии Дмитрий Куликов.
СРОЧНО: Заявления Владимира Путина по Украине.
- Байден летит соблазнять Европу
- Есть ли у Америки «позиция силы»?
- Украину опять кинули.
Об этом поговорим с нашими экспертами.
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