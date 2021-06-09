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«Договориться с США "по понятиям"» Рогозин об участии России в МКС и новой орбитальной станции

В Петербурге задержали блогера Хованского по делу о пропаганде терроризма

«Поле Куликова» в эфире! В студии Дмитрий Куликов.

СРОЧНО: Заявления Владимира Путина по Украине.

- Байден летит соблазнять Европу

- Есть ли у Америки «позиция силы»?

- Украину опять кинули.

Об этом поговорим с нашими экспертами.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE СРОЧНО! Путин об Украине. Байден летит соблазнять Европу. «Позиция силы» у США? Поле Куликова (9 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.