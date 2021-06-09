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Вечер с Владимиром Соловьевым 09.06.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 09.06.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (9 Июня 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 9 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Байден полетел в Европу, его цель дать понять Китаю и России, что США и Европа очень близки, поэтому он прилетает и проводит самую короткую встречу в истории НАТО, обсуждает стратегию буквально за полчаса. Всё пытаются нас напугать, проводится череда саммитов, на каждом выясняют, чего хотят от России, как координируют политику по отношению к России и проводить ли переоценку своей политики в отношении нас.

 

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Комментариев: 1
Андрей
9 Июня 2021, 20:32

Полный выпуск на форуме https://yapolitical.ru/topic1184

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