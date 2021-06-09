Байден полетел в Европу, его цель дать понять Китаю и России, что США и Европа очень близки, поэтому он прилетает и проводит самую короткую встречу в истории НАТО, обсуждает стратегию буквально за полчаса. Всё пытаются нас напугать, проводится череда саммитов, на каждом выясняют, чего хотят от России, как координируют политику по отношению к России и проводить ли переоценку своей политики в отношении нас.

Смотрите онлайн Вечер с Владимиром Соловьевым (9 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.