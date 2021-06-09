Евроремонт по-американски — как Байден собирается перестраивать Евросоюз для противостояния с Россией и Китаем? Почему США обещают остановить работу «Северного потока»? И сколько оружия американских военных окажется у наших границ под видом различных учений?

Блеф с позиции силы — как выглядит секретная стратегия американских переговоров? Почему у Джо Байдена нет ни малейшего шанса переиграть Владимира Путина в Женеве? Смогут ли США воевать сразу на трех фронтах — украинском, китайском и восточном? Какой из них станет главным театром военных действий, и при чем тут переброска новейших вооружений на Украину?

Вылететь на встречку — Байден наконец-то пригласил Зеленского в Вашингтон, а спустя сутки телеканал CNN выдал ушат компромата на администрацию президента Украины. Что за сигналы передают Киеву из «Овального кабинета», и при чем тут секретные папки украинского прокурора о коррупции семьи и приближенных Байдена?

Расизм на рассаду — Верховная Рада решила официально встать на защиту идей партии Гитлера, почему молчат ЕС и США? И причем тут спецоперация ЦРУ по выращиванию украинских националистов? Когда американская разведка завербовала жену Ющенко, и какую роль она сыграла в «оранжевой революции» 2004 года?

На острие основного удара — почему ВСУ вот уже 7,5 лет не дает покоя поселку Шахты 6/7, что недалеко от Горловки. Как под нескончаемыми обстрелами там выросло целое поколение детей?

Трудности перевода стрелок — как США и Украина разошлись в пересказе беседы лидеров о НАТО? Почему команда Зеленского после разговора с Байденом гордо заявила, что президент Соединенных Штатов согласился начать подготовку к приему Украины в НАТО, а в Белом доме тут же отреклись от этих слов?

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