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Полный контакт. Конец штабов Навального. Красные линии для России. Евро-2020 10.06.2021

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Полный контакт с Владимиром Соловьевым 10.06.2021. Конец штабов Навального. Красные линии для России. Евро-2020
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Полный контакт с Владимиром Соловьевым - Конец штабов Навального. Красные линии для России. Евро-2020 (10 Июня 2021)

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Опубликовано: 10 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Доброе утро!

Четверг, 7 утра, «Полный контакт»! Владимир Соловьёв рад приветствовать вас у радиоприёмников и в эфире Соловьёв LIVE! Начинайте утро вместе с нами!

 

*ФБК признан иностранным агентом в РФ

 

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым Конец штабов Навального. Красные линии для России. Евро-2020 (10 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 3
Гость
10 Июня 2021, 07:56

Что творится: Федоров вылупился со своим сомнительным НОДом, теперь Власов, нагло защищающий ублю...!!!!!!

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Марина
10 Июня 2021, 08:13
Пусть Власов извинится перед Романом за хамство в разговоре с ним. С Вл. Руд. он себе этого не позволял. Гнилой какой-то депутат, этот Власов
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larisa
10 Июня 2021, 11:51
за интервью с настоящим полковником огромное спасибо
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