Утренний разворот. Баблоян и Курников. Самокаты в городе - Шкуматов. Чеснаков. Жириновский 09.06.2021

В эфире Ирины Баблоян и Максима Курникова:

- «Диктарики»: Что ждало детей узурпаторов власти? Часть 4. Алексей Кузнецов, историк, журналист радиостанции «Эхо Москвы»

- «Эхономика». Ася Рак, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»

- «Живой гвоздь»: Кто стоит за отравлением Дмитрия Быкова? Христо Грозев, руководитель отдела расследований издания Bellingcat

- Российские партии перед выборами: КПРФ. Геннадий Зюганов, лидер КПРФ

- Кто такой Юрий Хованский и за что его задержали?



*Накануне МГС признал ФБК экстремистской организацией. Ранее ФБК был внесен в реестр НКО-иноагентов.

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