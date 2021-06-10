Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Утренний разворот. Баблоян и Курников. Быков - Грозев. Хованский - Соболев. Зюганов 10.06.2021

  1. Главная
  2. Эхо Москвы
  3. Утренний разворот
Утренний разворот 10.06.2021. Баблоян и Курников. Быков - Грозев. Хованский - Соболев. Зюганов
10.06.2021 09.06.2021 08.06.2021 07.06.2021 04.06.2021 03.06.2021 02.06.2021 01.06.2021 31.05.2021 28.05.2021
Еще

Утренний разворот - Баблоян и Курников. Быков - Грозев. Хованский - Соболев. Зюганов (10 Июня 2021)

29 просмотров
2
0
Поделиться
Утренний разворот
Утренний разворот
Подписаться

Опубликовано: 10 Июня 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире Ирины Баблоян и Максима Курникова:

- «Диктарики»: Что ждало детей узурпаторов власти? Часть 4. Алексей Кузнецов, историк, журналист радиостанции «Эхо Москвы»

- «Эхономика». Ася Рак, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»

- «Живой гвоздь»: Кто стоит за отравлением Дмитрия Быкова? Христо Грозев, руководитель отдела расследований издания Bellingcat

- Российские партии перед выборами: КПРФ. Геннадий Зюганов, лидер КПРФ

- Кто такой Юрий Хованский и за что его задержали?


*Накануне МГС признал ФБК экстремистской организацией. Ранее ФБК был внесен в реестр НКО-иноагентов.

 

Смотрите онлайн Утренний разворот Баблоян и Курников. Быков - Грозев. Хованский - Соболев. Зюганов (10 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Железная логика 10.06.2021Николай Стариков. Путин и Байден, Зеленский – стакан, Украина – мяч 10.06.2021Дмитрий Гордон. Эксклюзивные подробности пикника у президента Зеленского 10.06.2021Армен Гаспарян. Революционный крик. Крах структур Навального. Отравление Быкова и другие либеральные огорчения 10.06.2021Утренний разворот. Баблоян и Курников. Быков - Грозев. Хованский - Соболев. Зюганов 10.06.2021Дождь. Уголовное дело Хованского. Интервью экс-сотрудника центра «Э» 10.06.2021Вечер с Соловьевым. Встреча покажет! Ты должен присягнуть этим интересам 10.06.2021Анатолий Шарий. Перед Саммитом. Беларусь интереснее Украины 10.06.2021Полный контакт. Конец штабов Навального. Красные линии для России. Евро-2020 10.06.2021Открытый эфир 09.06.2021Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым 09.06.2021Время в 21:00 09.06.2021НАШ. "Смотрящие". Дмитрий Гордон 09.06.2021Звезда LIVE. Бузова во МХАТе 09.06.2021Вечер с Владимиром Соловьевым 09.06.2021

Все ток-шоу