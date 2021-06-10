Утренний разворот - Баблоян и Курников. Быков - Грозев. Хованский - Соболев. Зюганов (10 Июня 2021)
Опубликовано: 10 Июня 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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В эфире Ирины Баблоян и Максима Курникова:
- «Диктарики»: Что ждало детей узурпаторов власти? Часть 4. Алексей Кузнецов, историк, журналист радиостанции «Эхо Москвы»
- «Эхономика». Ася Рак, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»
- «Живой гвоздь»: Кто стоит за отравлением Дмитрия Быкова? Христо Грозев, руководитель отдела расследований издания Bellingcat
- Российские партии перед выборами: КПРФ. Геннадий Зюганов, лидер КПРФ
- Кто такой Юрий Хованский и за что его задержали?
*Накануне МГС признал ФБК экстремистской организацией. Ранее ФБК был внесен в реестр НКО-иноагентов.
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