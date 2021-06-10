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Николай Стариков. Путин и Байден, Зеленский – стакан, Украина – мяч 10.06.2021

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Николай Стариков 10.06.2021. Путин и Байден, Зеленский – стакан, Украина – мяч
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Николай Стариков - Путин и Байден, Зеленский – стакан, Украина – мяч (10 Июня 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 10 Июня 2021

Ведущие: Николай Стариков

В новом интервью ресурсу «Украина.РУ» речь зашла о грядущей встрече Путина и Байдена, о вопросе транзита газа через Украину после запуска «Северного Потока - 2», о попытках Зеленского критиковать Байдена, а также о том, почему Украину не позвали на саммит НАТО.

 

- Должна ли Россия отказаться от транзита газа через Украину после запуска «Северного потока-  2»?
- Арсен Аваков заявил об опасности подрыва транзитной трубы из-за «Северного потока — 2»: кто может организовать провокацию с подрывом украинской ГТС?
- Почему Зеленский осмелился критиковать Байдена?
- Почему Украину не позвали на саммит НАТО?

 

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