Николай Стариков - Путин и Байден, Зеленский – стакан, Украина – мяч (10 Июня 2021)
Опубликовано: 10 Июня 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В новом интервью ресурсу «Украина.РУ» речь зашла о грядущей встрече Путина и Байдена, о вопросе транзита газа через Украину после запуска «Северного Потока - 2», о попытках Зеленского критиковать Байдена, а также о том, почему Украину не позвали на саммит НАТО.
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- Почему Украину не позвали на саммит НАТО?
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