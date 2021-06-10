В новом интервью ресурсу «Украина.РУ» речь зашла о грядущей встрече Путина и Байдена, о вопросе транзита газа через Украину после запуска «Северного Потока - 2», о попытках Зеленского критиковать Байдена, а также о том, почему Украину не позвали на саммит НАТО.

- Должна ли Россия отказаться от транзита газа через Украину после запуска «Северного потока- 2»?

- Арсен Аваков заявил об опасности подрыва транзитной трубы из-за «Северного потока — 2»: кто может организовать провокацию с подрывом украинской ГТС?

- Почему Зеленский осмелился критиковать Байдена?

- Почему Украину не позвали на саммит НАТО?

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