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обличитель лжи

Господа,а ведь вы готовились к этому еще в СССР,а потом планово исступленно занимались впоследствии,как ненасытные паразитные плодожорки,пережевыванием советского экономического жирного наследия, путем циничного масштабного воровства и жульнической прихватизационной капитализации в корыстных криминальных интересах в шалаше под уморной вывеской ЭССЕН Г ! Так таки и получили,чего посеяли! Помните нерадивого пионера Вовку из известного мультика,когда он испек из готового пышного теста несъедобные угольные пирожки в чудо печке? Так вот,вышеизложенное привело по тому же принципу к тому,что имеем в реальности взращенного на сегодняшний день в отношениях России и Украины,и не только! И сетующие вопросы задавать обоюдно по этому поводу только зеркалу и собственной недальновидной глупости в отдельности! Мне глубоко смешно от публичных пафосных потугов сутенерных пропагандистов в поисках новой идеологии и псевдосамоиндефикации,которые исключительно сизифовы и только в конкретных зловонных, сатанинских клоакных глубинах! И не потому ли ОНОЕ, подлинно глубинное и сатанинское по сути, уже давно состоялось в реальном постсоветском бытии,а?! Начавшееся по факту предательства предыдущих поколений еще после убийства Сталина,а может и того раньше,скажем в царское время,ну,а потом методично,с далеко идущими мракобесными планами, тонко и деструктивно стало реализовываться в виде саморазрушаещего самобичевания,с оплевыванием исторического прошлого и настоящего,а затем, при помощи оболванивающего образования,уже более углубленно,с неизбежной потерей исторических связей с предыдущими поколениями,а также в виде и опять таки при помощи технократического модерна - зомбированного и антидуховного цифровизрованного фашизма,цементно закрепляющего предыдущую общественную деструкцию! И первые шокирующие результаты уже налицо в дебилизированном разъединенном обществе! А Людвиг Аристархович(известный персонаж из Нашей Раши),который образно все это и устроил,не перестает удивляться на лоховскую публику,оглядываясь по сторонам,ах,гамно,а кто это сделал?!. Хотите других принципов и участи? Тогда обратитесь уже немедленно к Иисусу Христу,к Его Спасению и Искуплению,завтра может статься так,что будет уже необратимо поздно,и это, что ни на есть, подлинная реальность,аминь!