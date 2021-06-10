Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

60 минут. По горячим следам. Путин жестко высказался по Украине 10.06.2021

  1. Главная
  2. Россия 1
  3. 60 минут
  4. 2
60 минут 10.06.2021. По горячим следам. Путин жестко высказался по Украине
10.06.2021 09.06.2021 09.06.2021 08.06.2021 08.06.2021 07.06.2021 07.06.2021 04.06.2021 04.06.2021 03.06.2021
Еще

60 минут - По горячим следам. Путин жестко высказался по Украине (10 Июня 2021)

678 просмотров
9
1
Поделиться
2
60 минут
60 минут
Подписаться

Опубликовано: 10 Июня 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Президент России Владимир Путин высказался по Украине. Это, пожалуй, самое жесткое интервью российского лидера за последние несколько лет. Путин дал понять, что членство Украины в НАТО для Москвы неприемлемо.

 

Смотрите онлайн 60 минут По горячим следам. Путин жестко высказался по Украине (10 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 2
хамон
10 Июня 2021, 14:58
Да фигня всё это-пиндосы,нато- фигато тут, всё ясно и понятно мы уничтожим их они нас
После пенсионной реформы мне вообще по барабану но первый вылезший из под радиоактивного
Пепла муравей спросит-а чей-же всё- таки борщ и всё начнётся с начала
Ps самые мерзки самые подлые это депутаты от едросов
Ответить
Голосуйте:
-
0
обличитель лжи
10 Июня 2021, 16:36
Господа,а ведь вы готовились к этому еще в СССР,а потом планово исступленно занимались впоследствии,как ненасытные паразитные плодожорки,пережевыванием советского экономического жирного наследия, путем циничного масштабного воровства и жульнической прихватизационной капитализации в корыстных криминальных интересах в шалаше под уморной вывеской ЭССЕН Г ! Так таки и получили,чего посеяли! Помните нерадивого пионера Вовку из известного мультика,когда он испек из готового пышного теста несъедобные угольные пирожки в чудо печке? Так вот,вышеизложенное привело по тому же принципу к тому,что имеем в реальности взращенного на сегодняшний день в отношениях России и Украины,и не только! И сетующие вопросы задавать обоюдно по этому поводу только зеркалу и собственной недальновидной глупости в отдельности! Мне глубоко смешно от публичных пафосных потугов сутенерных пропагандистов в поисках новой идеологии и псевдосамоиндефикации,которые исключительно сизифовы и только в конкретных зловонных, сатанинских клоакных глубинах! И не потому ли ОНОЕ, подлинно глубинное и сатанинское по сути, уже давно состоялось в реальном постсоветском бытии,а?! Начавшееся по факту предательства предыдущих поколений еще после убийства Сталина,а может и того раньше,скажем в царское время,ну,а потом методично,с далеко идущими мракобесными планами, тонко и деструктивно стало реализовываться в виде саморазрушаещего самобичевания,с оплевыванием исторического прошлого и настоящего,а затем, при помощи оболванивающего образования,уже более углубленно,с неизбежной потерей исторических связей с предыдущими поколениями,а также в виде и опять таки при помощи технократического модерна - зомбированного и антидуховного цифровизрованного фашизма,цементно закрепляющего предыдущую общественную деструкцию! И первые шокирующие результаты уже налицо в дебилизированном разъединенном обществе! А Людвиг Аристархович(известный персонаж из Нашей Раши),который образно все это и устроил,не перестает удивляться на лоховскую публику,оглядываясь по сторонам,ах,гамно,а кто это сделал?!. Хотите других принципов и участи? Тогда обратитесь уже немедленно к Иисусу Христу,к Его Спасению и Искуплению,завтра может статься так,что будет уже необратимо поздно,и это, что ни на есть, подлинная реальность,аминь!
Ответить
Голосуйте:
-
0
Новый ФОРУМ

Новые видео

Анатолий Шарий. Андрей Портнов. Не вышло в РФ и другое 10.06.2021Перший Незалежний. LIVE ШОУ 10.06.2021Армен Гаспарян. Уроки экономики для Тихановской, громадян, мишистов и немного эстонкого сыйра 10.06.2021НАШ. Марафон. Заявление Путина по вступлению Украины в НАТО. Зеленский на Донбассе. Северный поток-2 10.06.2021Персонально ваш. Валерий Соловей 10.06.2021Политическая Россия. Лукашенко утвердил день раздела Польши как праздник 10.06.2021Соловьёв LIVE. «Затаскиваете негодяев в партию!» Депутат Власов покрывает блогера Хованского в эфире 10.06.2021Дождь. Новые детали отравления Навального. ФБК признали экстремистами. Омская деревня обратилась к Меркель 10.06.2021От трёх до пяти 10.06.2021Между тем. НАТО на грани раскола 09.06.2021Сергей Михеев. Джо, кого ты хочешь обмануть? Чем всё это кончится – неизвестно 10.06.2021Специальный репортаж. США - Германия: трубный поворот 09.06.2021Соловьёв LIVE. «Кураторам виднее»: Захарова жестко ответила на заявление Госдепа по ФБК* 10.06.2021Политическая Россия. Возвращение Трампа и глобус Украины. Сергей Михеев 10.06.202160 минут. По горячим следам. Путин жестко высказался по Украине 10.06.2021

Все ток-шоу