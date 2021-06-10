Соловьёв LIVE - «Кураторам виднее»: Захарова жестко ответила на заявление Госдепа по ФБК* (10 Июня 2021)
Опубликовано: 10 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Договориться с США "по понятиям"» Рогозин об участии России в МКС и новой орбитальной станции
Еще
Представитель Госдепа США осудил признание Мосгорсудом ФБК* экстремистской организацией. Как мы будем реагировать на такие заявления? Гость – официальный представитель МИД России Мария Захарова.
*Экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента.
Свидетелей Иеговы - экстремистская организация, запрещенная в России.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Кураторам виднее»: Захарова жестко ответила на заявление Госдепа по ФБК* (10 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.