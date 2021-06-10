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Соловьёв LIVE. «Кураторам виднее»: Захарова жестко ответила на заявление Госдепа по ФБК* 10.06.2021

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Соловьёв LIVE 10.06.2021. «Кураторам виднее»: Захарова жестко ответила на заявление Госдепа по ФБК*
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Соловьёв LIVE - «Кураторам виднее»: Захарова жестко ответила на заявление Госдепа по ФБК* (10 Июня 2021)

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Опубликовано: 10 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Представитель Госдепа США осудил признание Мосгорсудом ФБК* экстремистской организацией. Как мы будем реагировать на такие заявления? Гость – официальный представитель МИД России Мария Захарова.

 

*Экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента.
Свидетелей Иеговы - экстремистская организация, запрещенная в России.

 

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