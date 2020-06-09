Германия и США на пороге очередного противостояния: группа немецких дипломатов несолоно хлебавши возвращается из Вашингтона, Ангела Меркель ищет встречи с Джо Байденом на саммите G7. Официальная причина возникших разногласий - «Северный поток - 2». Вот только его строительство практически завершено.

О чем же тогда собираются говорить лидеры двух стран? Как американцы влияют на выборы в германский парламент? И почему немецкие «зеленые» решили поставлять оружие на Украину?

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