Между тем с Наталией Метлиной

Между тем. На страже памяти 02.06.2021

Между тем. Путин и Байден: лицом к лицу. Чего ждать 03.06.2021

Какими могут быть последствия череды скандалов в НАТО накануне саммита Североатлантического Альянса? Поиск «русского следа» в дебоше пьяных натовских солдат в Эстонии и нападении на масленый заводик в Болгарии - что это, как не демонстрация собственного бессилия и полного разложения дисциплины внутри Альянса?

Почему вдруг после очередных нелепых обвинений в адрес России генсек альянса Йенс Столтенберг настойчиво предлагает встречу в формате Совета НАТО-Россия? Какой «двойственный подход» к Москве придумали Байден и Столтенберг? Какие сценарии разыграют на совместных учениях НАТО и Украины Sea Breeze - 2021 и угрожают ли они России?

«Раскол Макрона», неуправляемость Эрдогана, самостоятельность Германии, скандалы с прослушкой европейских лидеров и оккупационное поведение натовских солдат - насколько опасен для НАТО внутренний системный кризис? И нужен ли нам сейчас диалог с Альянсом?

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