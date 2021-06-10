Телеканал Дождь - Новые детали отравления Навального. ФБК признали экстремистами. Омская деревня обратилась к Меркель (10 Июня 2021)
Опубликовано: 10 Июня 2021
Суд по иску о признании ФБК экстремистским. Блогер Хованский задержан. Петербург vs электросамокаты
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Соратники Алексея Навального опубликовали новые детали отравления политика.
9 июня Мосгорсуд признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией*, Фонд защиты прав граждан* и штабы политика Алексея Навального (их деятельность запрещена на территории РФ).
Жители деревни Верхний Карбуш Омской области записали видеообращение канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой заасфальтировать дорогу.
*ФБК и ФЗПГ выполняют в России функцию иноагента
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