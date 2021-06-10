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Дождь. Новые детали отравления Навального. ФБК признали экстремистами. Омская деревня обратилась к Меркель 10.06.2021

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Телеканал Дождь 10.06.2021. Новые детали отравления Навального. ФБК признали экстремистами. Омская деревня обратилась к Меркель
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Телеканал Дождь - Новые детали отравления Навального. ФБК признали экстремистами. Омская деревня обратилась к Меркель (10 Июня 2021)

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Опубликовано: 10 Июня 2021

Соратники Алексея Навального опубликовали новые детали отравления политика. 

 

9 июня Мосгорсуд признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией*, Фонд защиты прав граждан* и штабы политика Алексея Навального (их деятельность запрещена на территории РФ).

 

Жители деревни Верхний Карбуш Омской области записали видеообращение канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой заасфальтировать дорогу.

 

*ФБК и ФЗПГ выполняют в России функцию иноагента

 

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