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Политическая Россия. Лукашенко утвердил день раздела Польши как праздник 10.06.2021

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Политическая Россия 10.06.2021. Лукашенко утвердил день раздела Польши как праздник
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Политическая Россия - Лукашенко утвердил день раздела Польши как праздник (10 Июня 2021)

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Опубликовано: 10 Июня 2021

Троллинг поляков, у которых не получилось сменить власть в Белоруссии, устроил Александр Лукашенко. Он утвердил новый государственный праздник – День народного единства, назначенный на 17 сентября. То есть – на дату возвращения Западной Белоруссии и такой же Украины в состав России по итогу раздела Польши в 1939 году.

 

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