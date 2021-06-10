Троллинг поляков, у которых не получилось сменить власть в Белоруссии, устроил Александр Лукашенко. Он утвердил новый государственный праздник – День народного единства, назначенный на 17 сентября. То есть – на дату возвращения Западной Белоруссии и такой же Украины в состав России по итогу раздела Польши в 1939 году.

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