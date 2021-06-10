Марафон. Зеленский снова на Донбассе. США компенсируют убытки от Северного потока-2

Важное. Турне Байдена по Европе и Зеленского по Донбассу. С Януковича сняли санкции

Обсуждаемые темы:

- Жизнь в долг, кредиты от МВФ

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