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Место встречи. Наболело 10.06.2021

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Место встречи 10.06.2021. Наболело
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Место встречи - Наболело (10 Июня 2021)

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Место встречи
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Опубликовано: 10 Июня 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Ждать ли в России третьей волны коронавируса? Почему весь мир дрожит в ожидании индийского штамма? Почему в Америке уверены в искусственном происхождении ковид-19? Все усилия по борьбе с короной в России сходят на нет, потому что граждане чересчур расслабились, не прививаются и не соблюдают мер безопасности.

 

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Комментариев: 1
галина
10 Июня 2021, 19:07
мой совет простой лучше прививка чем переболеть, 2/3 дня до и после без алкоголя можно перетерпеть,,,болезнь опасна
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