Ждать ли в России третьей волны коронавируса? Почему весь мир дрожит в ожидании индийского штамма? Почему в Америке уверены в искусственном происхождении ковид-19? Все усилия по борьбе с короной в России сходят на нет, потому что граждане чересчур расслабились, не прививаются и не соблюдают мер безопасности.

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