В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

— интервью Владимира Путина, в котором глава государства высказался об украинском законопроекте о коренных народах, санкциях и отношениях с Западом;

— зарубежное турне президента США, которое завершится саммитом с российским лидером 16 июня в Женеве.

Жестко и прямолинейно, Путин делает важные заявления по Украине, посыл Зеленскому простой, даже не пробуйте. Вся правда без купюр, российский президент раскрывает тайны, что теперь ответили в НАТО на просьбу Зеленского? Героям слава, надпись на футболке украинской сборной на Евро будет устранена, такое решение приняли в ФИФА.

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