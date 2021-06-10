Накануне встречи в Женеве поговорка "Хочешь мира готовься к войне" стала похоже особенно актуальной в плане того, как Соединенные Штаты и их союзники готовятся к встрече в верхах. Вокруг России проводятся военные маневры, от Аляски до Черного моря, до Польши, до Прибалтики, до Арктики. Конечно ответ Соединенных Штатов, ответ НАТО он очень такой успокаивающий мол ребята, чего вы жалуетесь и переживаете, вы же тоже регулярно проводите военные маневры. Но разница состоит в том, что подавляющее большинство военных Российских маневров они проходят на территории России или по крайней мере в Белоруссии, а вот маневры НАТО.

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