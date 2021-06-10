Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Шафран. Американцы готовят против России суперсолдат: чем мы сможем ответить 10.06.2021

  1. Главная
  2. Царьград
  3. Шафран
Шафран 10.06.2021. Американцы готовят против России суперсолдат: чем мы сможем ответить
10.06.2021 08.06.2021 03.06.2021 01.06.2021 27.05.2021 25.05.2021 20.05.2021 18.05.2021 13.05.2021 11.05.2021
Еще

Шафран - Американцы готовят против России суперсолдат: чем мы сможем ответить (10 Июня 2021)

18 просмотров
3
0
Поделиться
Шафран
Шафран
Подписаться

Опубликовано: 10 Июня 2021

Ведущие: Анна Шафран

Пентагон проводит исследования по созданию суперсолдат, чьи возможности будут значительно превосходить человеческие. Биоинженерия стремительно развивается, и есть риск, что очень скоро существующий мораторий на изменение человеческого генома будет пересмотрен и забыт. А может быть, США уже игнорируют запрет на подобные исследования? Что этому сможет противопоставить Россия?

 

Смотрите онлайн Шафран Американцы готовят против России суперсолдат: чем мы сможем ответить (10 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

НАШ. "Смотрящие". Спивак: Зеленскому очень нравится Путин, он хочет править так же 10.06.2021Вечер с Владимиром Соловьевым 10.06.2021Анатолий Шарий. Непрозрачные намеки Путина 10.06.2021Код доступа. Черные дни белой Америки 10.06.2021Константин Сёмин. Крым перезабронирован. Миллиард деревьев. Шкура Рогозина. Галопом по Европам 10.06.2021Политическая Россия. Мы купили имущество ФБК* Навального. Что дальше 10.06.2021Дождь. Новое расследование об отравлении Навального. Санкции против Беларуси. УЕФА о форме сборной Украины 10.06.2021Звезда LIVE. Укушенные 10.06.2021Вести в 20:00 10.06.2021Царьград. Главное. Доля России на глобальном рынке изобретений ниже 1%: умная эмиграция увеличилась в 5 раз 10.06.2021Стратегия с Анной Шафран 10.06.2021Перший Незалежний. Шоу "Рыбный день" 10.06.2021Особое мнение. Максим Шевченко 10.06.2021Соловьёв LIVE. Бразилия. Сколько в России Педро? АРМАГЕДДОНЫЧ 10.06.2021НАШ. Важное. "Красные линии" Путина. Скандал в УЕФА 10.06.2021

Все ток-шоу