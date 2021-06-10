Шафран. Педофилы в ООН: смогут ли они дотянуться до наших детей 27.05.2021

Пентагон проводит исследования по созданию суперсолдат, чьи возможности будут значительно превосходить человеческие. Биоинженерия стремительно развивается, и есть риск, что очень скоро существующий мораторий на изменение человеческого генома будет пересмотрен и забыт. А может быть, США уже игнорируют запрет на подобные исследования? Что этому сможет противопоставить Россия?

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