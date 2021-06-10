Дмитрий Гордон в программе Анны Степанец и Владимира Полуева "Смотрящие" на телеканале "НАШ".

- встреча Байдена с Путиным, судебная реформа и воровство 37 миллиардов из бюджета

- разговор с Зеленским и как он изменился за два года

- «Гордон в шоколаде», «Яйца Гордона в шоколаде» и 100 долларов внутри

- как Порошенко пообещал деньги Виктюку и Ани Лорак

- продажа сериалов «95 квартала» российским каналам

- шашлык у Зеленского

- о чем будут говорить Байден и Путин

- почему Байден не встретился с Зеленским

- переговоры с «ЛДНР» и преступление России против чеченцев и ингушей

- сдача Крыма, как разговаривать с населением Донбасса

- нужно ли Украине в ЕС.

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон Разговор с Зеленским. Отравление Быкова. "Яйца Гордона»". Прохвост Порошенко (10 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.