Дмитрий Гордон - Разговор с Зеленским. Отравление Быкова. "Яйца Гордона»". Прохвост Порошенко (10 Июня 2021)
Опубликовано: 10 Июня 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
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Дмитрий Гордон в программе Анны Степанец и Владимира Полуева "Смотрящие" на телеканале "НАШ".
- встреча Байдена с Путиным, судебная реформа и воровство 37 миллиардов из бюджета
- разговор с Зеленским и как он изменился за два года
- «Гордон в шоколаде», «Яйца Гордона в шоколаде» и 100 долларов внутри
- как Порошенко пообещал деньги Виктюку и Ани Лорак
- продажа сериалов «95 квартала» российским каналам
- шашлык у Зеленского
- о чем будут говорить Байден и Путин
- почему Байден не встретился с Зеленским
- переговоры с «ЛДНР» и преступление России против чеченцев и ингушей
- сдача Крыма, как разговаривать с населением Донбасса
- нужно ли Украине в ЕС.
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