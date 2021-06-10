Жители омской деревни Верхний Карбуш записали видеообращение к канцлеру германии Ангеле Меркель с просьбой заасфальтировать им дорогу. Обращения к местным чиновникам, по их словам, ни к чему не приводят, а чинить дорогу за свой счет сил уже нет.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Уважаемая Ангела Меркель, сделайте дорогу!» Как россияне от отчаяния записывают обращения к Западу (10 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.