"И мчится тройка удалая": в этом выпуске - сказ о русских поэтах, которые были при этом русские солдаты и непрестанно воевали. Двое из них родились в июле - Глинка и Денис Давыдов. Третий, Михаил Юрьевич Лермонтов, погиб в июле на дуэли. В этом году 15 июля исполняется 180 лет со дня его смерти.

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