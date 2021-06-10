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Уроки русского. Русские поэты воюют - это норма 10.06.2021

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Уроки русского с Захаром Прилепиным 10.06.2021. Русские поэты воюют - это норма
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Уроки русского с Захаром Прилепиным - Русские поэты воюют - это норма (10 Июня 2021)

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Уроки русского
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Опубликовано: 10 Июня 2021

Ведущие: Захар Прилепин

"И мчится тройка удалая": в этом выпуске - сказ о русских поэтах, которые были при этом русские солдаты и непрестанно воевали. Двое из них родились в июле - Глинка и Денис Давыдов. Третий, Михаил Юрьевич Лермонтов, погиб в июле на дуэли. В этом году 15 июля исполняется 180 лет со дня его смерти.

 

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