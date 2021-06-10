60 минут - Вечерний выпуск. Объявлено место встречи Путина и Байдена в Женеве (10 Июня 2021)
Опубликовано: 10 Июня 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. Вечерний выпуск. В Белом доме раскрыли причину катания Байдена на велосипеде 09.06.2021
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Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена пройдет на женевской вилле Ла-Гранж. Вокруг памятника архитектуры 18-го века сегодня начали выставлять заграждения.
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