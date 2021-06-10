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60 минут. Вечерний выпуск. Объявлено место встречи Путина и Байдена в Женеве 10.06.2021

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60 минут 10.06.2021. Вечерний выпуск. Объявлено место встречи Путина и Байдена в Женеве
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60 минут - Вечерний выпуск. Объявлено место встречи Путина и Байдена в Женеве (10 Июня 2021)

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Опубликовано: 10 Июня 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена пройдет на женевской вилле Ла-Гранж. Вокруг памятника архитектуры 18-го века сегодня начали выставлять заграждения.

 

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Комментариев: 1
военкор
10 Июня 2021, 20:57
Без проблем,Скабеева1 Перепишем - З нами Бог,перемога за нами!
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