60 минут. По горячим следам. Зеленский заявил об угрозе своей жизни 09.06.2021

60 минут. Вечерний выпуск. В Белом доме раскрыли причину катания Байдена на велосипеде 09.06.2021

60 минут. По горячим следам. Путин жестко высказался по Украине 10.06.2021

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена пройдет на женевской вилле Ла-Гранж. Вокруг памятника архитектуры 18-го века сегодня начали выставлять заграждения.

Смотрите онлайн 60 минут Вечерний выпуск. Объявлено место встречи Путина и Байдена в Женеве (10 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.