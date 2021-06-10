Сергей Михеев. Джо, кого ты хочешь обмануть? Чем всё это кончится – неизвестно

Президент России Владимир Путин дал большое интервью, в котором заявил, что украинский законопроект о коренных народах стал мощным ударом по русскому народу и напоминает идеи нацистской Германии, а также прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО и ситуацию вокруг Минских договоренностей.

Смотрите онлайн Видео Время покажет. Большое интервью Владимира Путина (10 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.