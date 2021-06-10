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НАШ. Важное. "Красные линии" Путина. Скандал в УЕФА 10.06.2021

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НАШ 10.06.2021. Важное. "Красные линии" Путина. Скандал в УЕФА
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НАШ - Важное. "Красные линии" Путина. Скандал в УЕФА (10 Июня 2021)

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Опубликовано: 10 Июня 2021

Обсуждаемые темы:
- Зеленский на Донбассе. Заявления Путина об Украине. Что происходит с нормандским форматом?
- Результаты поездки Кулебы в Германию. "Северный поток-2". Угрозы для Украины
- Марафон дня "жить взаймы". Государственный долг Украины. Долги за коммуналку увеличились
- УЕФА требует изменить форму национальной сборной Украины по футболу.

 

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