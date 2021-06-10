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Царьград. Главное. Доля России на глобальном рынке изобретений ниже 1%: умная эмиграция увеличилась в 5 раз 10.06.2021

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Царьград. Главное 10.06.2021. Доля России на глобальном рынке изобретений ниже 1%: умная эмиграция увеличилась в 5 раз
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Царьград. Главное - Доля России на глобальном рынке изобретений ниже 1%: умная эмиграция увеличилась в 5 раз (10 Июня 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 10 Июня 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Россия сдает позиции на глобальном рынке научных исследований. Число патентных заявок на изобретения, поданных отечественными разработчиками за последние 10 лет, уменьшилось на 10%. Российские работы составляют менее 5% глобальных исследований. По этому показателю Россия занимает 26-е место в мире - ниже Польши и Финляндии, а от лидеров - США и Китая - отстает в 10-14 раз. Одна из ключевых причин - отток ученых и высококвалифицированных специалистов из России. По данным РАН, за последние 9 лет он ускорился в 5 раз. Если подобное будут продолжаться, то в обозримой перспективе Россия может оказаться на обочине глобального развития.

 

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