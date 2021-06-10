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Дождь. Новое расследование об отравлении Навального. Санкции против Беларуси. УЕФА о форме сборной Украины 10.06.2021

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Телеканал Дождь 10.06.2021. Новое расследование об отравлении Навального. Санкции против Беларуси. УЕФА о форме сборной Украины
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Телеканал Дождь - Новое расследование об отравлении Навального. Санкции против Беларуси. УЕФА о форме сборной Украины (10 Июня 2021)

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Опубликовано: 10 Июня 2021

Европейский парламент принял резолюцию с призывом временно отключить Беларусь от международной межбанковской системы SWIFT и расширить уже действующие санкции, говорится на сайте ведомства.

 

Сторонники Алексея Навального обнаружили подделку в официальных медицинских документах политика в больнице Омска, куда он был госпитализирован после отравления. Сторонникам Навального удалось сделать копии его медицинских документов в ноябре 2020 года, а затем больница выдала эти же документы уже официально. Сравнив два отчета, команда Навального обнаружила, что у омских медиков были данные об аномально низком уровне холинэстеразы в крови у Навального. Однако из выданных официально документов результаты анализов исчезли.

 

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