Европейский парламент принял резолюцию с призывом временно отключить Беларусь от международной межбанковской системы SWIFT и расширить уже действующие санкции, говорится на сайте ведомства.

Сторонники Алексея Навального обнаружили подделку в официальных медицинских документах политика в больнице Омска, куда он был госпитализирован после отравления. Сторонникам Навального удалось сделать копии его медицинских документов в ноябре 2020 года, а затем больница выдала эти же документы уже официально. Сравнив два отчета, команда Навального обнаружила, что у омских медиков были данные об аномально низком уровне холинэстеразы в крови у Навального. Однако из выданных официально документов результаты анализов исчезли.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Новое расследование об отравлении Навального. Санкции против Беларуси. УЕФА о форме сборной Украины (10 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.