Политическая Россия стала обладателем имущества Фонда борьбы с коррупцией, деятельность которого с сегодняшнего дня запрещена на территории России. В длинном списке приобретенной нами на комиссионных торгах техники - компьютеры, жесткие диски, ноутбуки и устройства, назначение которых мы даже не сразу поняли. Зачем мы это сделали, и главное, что намерены делать с имуществом главных оппозиционеров страны дальше?

*ФБК признана экстремистской организацией на территории РФ

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