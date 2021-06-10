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Константин Сёмин. Крым перезабронирован. Миллиард деревьев. Шкура Рогозина. Галопом по Европам 10.06.2021

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Константин Сёмин 10.06.2021. Крым перезабронирован. Миллиард деревьев. Шкура Рогозина. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Крым перезабронирован. Миллиард деревьев. Шкура Рогозина. Галопом по Европам (10 Июня 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 10 Июня 2021

В этом выпуске:
- Инфляция на Украине в мае ускорилась до 9,5 процентов в годовом выражении;
- В Вашингтоне глава Нафтогаза Витренко с помощниками доказывают, что Газпром - оружие Кремля;
- 500 богатейших россиян владеют 40 процентами всех богатств в стране;
- Минфин разместил последнюю порцию ОФЗ перед вступлением в силу американских санкций против госдолга;
- Доля России на мировом рынке изобретений – меньше одного процента, посчитали эксперты вышки;
- Путин и Газпром запустили первую очередь Амурского газоперерабатывающего завода за триллион рублей;
- Треть аграрного экспорта за прошлый год — необработанные злаковые культуры;
- Строительство жилья в России за 10 месяцев увеличилось больше чем в полтора раза;
- Мосгорсуд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями;
- Китай устроил облаву на владельцев криптовалюты;
- Перу четыре дня не может определиться с президентом после второго тура выборов;
- В России впервые с марта больше 11 тысяч заболевших ковидом за сутки;
- Отечественные авиакомпании удваивают число рейсов в Крым и Краснодарский край;
- Рогозин пообещал байкерам космические мотоциклы.

 

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