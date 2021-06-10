В этом выпуске:

- Инфляция на Украине в мае ускорилась до 9,5 процентов в годовом выражении;

- В Вашингтоне глава Нафтогаза Витренко с помощниками доказывают, что Газпром - оружие Кремля;

- 500 богатейших россиян владеют 40 процентами всех богатств в стране;

- Минфин разместил последнюю порцию ОФЗ перед вступлением в силу американских санкций против госдолга;

- Доля России на мировом рынке изобретений – меньше одного процента, посчитали эксперты вышки;

- Путин и Газпром запустили первую очередь Амурского газоперерабатывающего завода за триллион рублей;

- Треть аграрного экспорта за прошлый год — необработанные злаковые культуры;

- Строительство жилья в России за 10 месяцев увеличилось больше чем в полтора раза;

- Мосгорсуд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями;

- Китай устроил облаву на владельцев криптовалюты;

- Перу четыре дня не может определиться с президентом после второго тура выборов;

- В России впервые с марта больше 11 тысяч заболевших ковидом за сутки;

- Отечественные авиакомпании удваивают число рейсов в Крым и Краснодарский край;

- Рогозин пообещал байкерам космические мотоциклы.

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