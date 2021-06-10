Все думали, что они успокоятся после избрания Байдена президентом, но вот прошло полгода, а они не дают ни малейшего шанса забыть о себе. Активисты BLM стали самой влиятельной силой в стране. Чего хотят новые борцы с расизмом и какова их конечная цель? И главное, почему именно в последний год это движение стало не только всеамериканским, но и всемирным?

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