Есть ощущение, что Байдена кто-то усадил в машину времени и он прислан к нам из далекого 41-го, судя по всему тому, что он рассказывает. Они вместе с Борисом Джонсоном вспоминают такую древность, какие-то хартии, так и хочется крикнуть им Очнитесь. Байден прилетел в Европу, чтобы постоять плечом к плечу с Джонсоном. Честно говоря, удовольствие сомнительное.

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