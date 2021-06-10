Важное. Турне Байдена по Европе и Зеленского по Донбассу. С Януковича сняли санкции

Марафон. Заявление Путина по вступлению Украины в НАТО. Зеленский на Донбассе. Северный поток-2

Важное. "Красные линии" Путина. Скандал в УЕФА

Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире авторской программы "СМОТРЯЩИЕ" с Владимиром Полуевым и Анной Степанец.

Смотрите онлайн НАШ "Смотрящие". Спивак: Зеленскому очень нравится Путин, он хочет править так же (10 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.