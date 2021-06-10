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НАШ. "Смотрящие". Спивак: Зеленскому очень нравится Путин, он хочет править так же 10.06.2021

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НАШ 10.06.2021. "Смотрящие". Спивак: Зеленскому очень нравится Путин, он хочет править так же
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НАШ - "Смотрящие". Спивак: Зеленскому очень нравится Путин, он хочет править так же (10 Июня 2021)

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Опубликовано: 10 Июня 2021

Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире авторской программы "СМОТРЯЩИЕ" с Владимиром Полуевым и Анной Степанец.

 

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