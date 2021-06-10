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ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:30 по Москве. Сегодня обсудим:

- УЕФА против Украины

- Белоруссию хотят отключить от SWIFT

*ФБК признан экстремистской организацией

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Разгром экстремистов ФБК*. УЕФА против Украины. Белоруссию хотят отключить от SWIFT. Спецэфир (10 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.