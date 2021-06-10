Соловьёв LIVE - Разгром экстремистов ФБК*. УЕФА против Украины. Белоруссию хотят отключить от SWIFT. Спецэфир (10 Июня 2021)
Опубликовано: 10 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:30 по Москве. Сегодня обсудим:
- УЕФА против Украины
- Белоруссию хотят отключить от SWIFT
*ФБК признан экстремистской организацией
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