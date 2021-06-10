Джо Байден в политике, это Майкл Джордан в баскетболе — почему комментируя решение США не препятствовать «Северному потоку 2» Владимир Зеленский сравнил американского президента с великим спортсменом? Зачем украинские власти стали обвинять Германию и Францию во всех своих бедах, и чем для Киева может обернутся такой демарш?

Сеанс одновременной игры с европейскими союзниками Вашингтона — уже завтра начнется первое зарубежное турне Джо Байдена в статусе президента США, и завершится оно в Женеве встречей с Владимиром Путиным. В чем истинный смысл и спешная необходимость рандеву с европейскими лидерами, и какую тактику Байден выбрал в отношениях с Россией?

Черная трансплантология — в престижной клинике Болгарии журналисты издания «Страна.ua» раскрыли схему продажи органов от украинских мигрантов богатым иностранцам. Сколько получали посредники приводившие доноров в больницу, за какую сумму люди соглашались продать свои органы, и почему шли на такой риск?

За что платили — более 60 генералов, конгрессменов и членов правительства США обратились к Джо Байдену с просьбой включить сокращение противоракетной обороны в повестку предстоящих переговоров с Владимиром Путиным. Почему американцы пришли к выводу, что потратили миллиарды долларов на свою систему ПРО впустую?

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