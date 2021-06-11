Утренний разворот - Баблоян и Курников. Живой гвоздь – Иван Жданов. Беларусь (11 Июня 2021)
Опубликовано: 11 Июня 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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В эфире Ирины Баблоян и Максима Курникова:
- «Диктарики» Что ждало детей узурпаторов власти? Часть 3. Алексей Кузнецов, историк, журналист «Эха Москвы»
- «Эхономика». Ася Рак, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»
- Нападение на журналиста в Благовещенске - что это было? Андрей Афанасьев, корреспондент радио.
- «Живой гвоздь». Иван Жданов.
- Беларусь. Каток репрессий не остановить? Дмитрий Навоша.
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