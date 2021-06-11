Утренний разворот. Баблоян и Курников. Самокаты в городе - Шкуматов. Чеснаков. Жириновский 09.06.2021

В эфире Ирины Баблоян и Максима Курникова:

- «Диктарики» Что ждало детей узурпаторов власти? Часть 3. Алексей Кузнецов, историк, журналист «Эха Москвы»

- «Эхономика». Ася Рак, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»

- Нападение на журналиста в Благовещенске - что это было? Андрей Афанасьев, корреспондент радио.

- «Живой гвоздь». Иван Жданов.

- Беларусь. Каток репрессий не остановить? Дмитрий Навоша.

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