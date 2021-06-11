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Дождь. Рост ключевой ставки ЦБ. Стартует Евро-2020. Бузова в театре 11.06.2021

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Телеканал Дождь 11.06.2021. Рост ключевой ставки ЦБ. Стартует Евро-2020. Бузова в театре
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Телеканал Дождь - Рост ключевой ставки ЦБ. Стартует Евро-2020. Бузова в театре (11 Июня 2021)

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Опубликовано: 11 Июня 2021

Новости приходят и ночью, и ранним утром, пока вы еще спите. Чтобы вы ничего не пропустили, Дождь теперь пойдет и утром. В курс дела вас введут наши журналисты и приглашенные ведущие, которых, казалось бы, сложно представить себе в роли телевизионщиков. Смотрите включения корреспондентов, гостей эфира, дискуссии, анонсы дня грядущего и итоги дня ушедшего каждый день по будням с 8 до 11 утра — это будет «Утро на Дожде»

 

*По решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

*ФБК признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ

 

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