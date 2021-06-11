27 мая во время акции у посольства Азербайджана в Москве с требованием освободить армянских военнопленных произошла потасовка между армянином Ашотом Саркисяном и азербайджанцами, в результате которой Саркисян получил травмы.

Сменяя друг друга, участники стояли перед посольством Азербайджана с плакатом «Свобода всем военнопленным». Именно во время выступления Ашота Саргсяна началась ссора, которая переросла в драку.

«Спровоцировал азербайджанец, он велел нам уйти, ничего не требовать. Все произошло очень быстро, через несколько секунд количество азербайджанцев увеличилось, затем подошли правоохранители. В результате происшествия я получил травмы. Моя нижняя челюсть сломана в 2-х местах. Меня доставили в больницу. Операция прошла успешно, хирург - наш соотечественник Ара Хандзрацян, которому я очень благодарен », - сказал Саркисян.

Он не исключил, что нападение было организованным.

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