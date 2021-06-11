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Соловьёв LIVE. «У людей ВЗОРВЕТСЯ терпение!» Карнаухов об избиении армянина возле посольства Азербайджана в РФ 11.06.2021

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Соловьёв LIVE 11.06.2021. «У людей ВЗОРВЕТСЯ терпение!» Карнаухов об избиении армянина возле посольства Азербайджана в РФ
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Соловьёв LIVE - «У людей ВЗОРВЕТСЯ терпение!» Карнаухов об избиении армянина возле посольства Азербайджана в РФ (11 Июня 2021)

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Опубликовано: 11 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

27 мая во время акции у посольства Азербайджана в Москве с требованием освободить армянских военнопленных произошла потасовка  между армянином Ашотом Саркисяном и азербайджанцами, в результате которой  Саркисян получил травмы. 

 

Сменяя друг друга, участники стояли перед посольством Азербайджана с плакатом «Свобода всем военнопленным». Именно во время выступления Ашота Саргсяна началась ссора, которая переросла в драку.

 

«Спровоцировал азербайджанец, он велел нам уйти, ничего не требовать. Все произошло очень быстро, через несколько секунд количество азербайджанцев увеличилось, затем подошли правоохранители. В результате происшествия я получил травмы. Моя нижняя челюсть сломана в 2-х местах. Меня доставили в больницу. Операция прошла успешно, хирург - наш соотечественник Ара Хандзрацян, которому я очень благодарен », - сказал Саркисян.

 

Он  не исключил, что нападение было организованным.

 

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